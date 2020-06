Ein Kalb fiel am Freitag bei einem Bauernhof nahe des Klopeiner See in eine Jauchengrube und wurde von insgesamt zwölf Feuerwehrmännern der FF Peratschitzen gerettet.

Das Kalb konnte befreit werden © KK/Varh

Mit zwölf Mann rückte die FF Peratschitzen am Freitag zu einem Bauernhof beim Klopeiner See aus. Ein Kalb war in die Jauchengrube gefallen. "Gott sei dank hat der Landwirt schon vorarbeit geleistet und die Grube abgepumpt, sonst wäre es vielleicht ertrunken", sagt Kommandant Erwin Vauti. Die Rettungsaktion nahm dann bestens ausgerüstet ihren Lauf. "Wir hatten Männer mit Atemschutzmaske in der Grube, dann wurde das Kalb fixiert und mit Seilen geborgen", so Vauti. "Das Problem waren der komplizierte Einstieg in die Grube und die Gase. Aber am Ende ist alles gut verlaufen und der Landwirt hat eine große Freude, dass es seinem Kalb wieder gut geht", freut sich auch der Kommandant.