Mit mehr als 350 Likes derzeit am erfolgreichsten: Volxpower © KK/Privat

Bernd Hollauf ist Mitglied der Musikgruppe „Bleiburger Bootschaft“ (der Name vereint Botschafter, die in einem Boot sitzen) und leidenschaftlicher Fan des Bleiburger Wiesenmarktes. „Mein Elternhaus steht am Hauptplatz, gleich dahinter beginnt das Wiesenmarktgelände“, sagt der 43-jährige Bleiburger. Gemeinsam mit Gleichgesinnten plante er 2019 ein Musikvideo über den Markt. Die für dieses Frühjahr geplante Fertigstellung – man wollte in Gruppen am Gelände drehen – scheiterte an den Sicherheitsregeln der Corona-Krise.

Unterkriegen ließ man sich trotzdem nicht. „Es wurde begonnen, Texte mit Wiesenmarkt-Bezug über bekannte Songs zu legen und die mittels Handy erstellten Musikvideos im privaten Umfeld auszutauschen“, erzählt Hollauf. Das Echo war so enorm, dass man den Austausch ausweitete. Auf Facebook rief die „Bleiburger Bootschaft“ zur Erstellung weiterer Beiträge auf. Inzwischen ist daraus der „Cowied-20-Wettbewerb“ (COverliada WIEsnmorkt Daham-Bewerb) entstanden. Bedingung für die Beiträge: Das Lied muss gecovert sein, einen Wiesenmarkt-Bezug enthalten und im Homeoffice entstanden sein. Alle Beiträge werden auf www.facebook.com/BleiburgerBootschaft gepostet. „Wer bis 21. August die meisten Likes erhält, ist Sieger“, sagt Hollauf. Ob und welche Preise winken, ist zwar noch offen – vor allem weil Sponsoren fehlen –, der gemeinsamen Begeisterung für die musikalischen Liebeserklärungen tut dies keinen Abbruch. „Gerade weil es noch unklar ist, ob der Wiesenmarkt heuer stattfinden kann, ist er sehr präsent: aus wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und vor allem emotionaler Sicht“, freut sich Hollauf.