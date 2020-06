Facebook

Obfrau Manuela Pitomec (links) mit Leiterin Sabine Lauterbach (daneben) und weiteren Erzieherinnen und Kindern © Mörth

Während draußen einige Kleinkinder mit Spielautos durch die Gegend flitzen, kochen drinnen andere wiederum in der Puppenküche gerade Kaffee: 45 Kleinkinder werden derzeit in der Kindertagesstätte „Kindergruppe Wiff-Zack“ in Völkermarkt von neun Kleinkinderzieherinnen in drei Gruppen betreut. Die erste Betreuungseinrichtung für Ein- bis Dreijährige im Bezirk eröffnete vor 30 Jahren bald nach der Gründung der „Wiff Frauen- und Familienberatung“.

„Viele Frauen nannten damals als vorrangigstes Problem jenes der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie. Vor allem für Mütter mit Kindern unter drei Jahren gab es ohne Unterstützung von Privatpersonen kaum die Möglichkeit, erwerbstätig zu sein“, erzählt die Leiterin Sabine Lauterbach von den Anfängen der Kindertagesstätte, in der sie selbst seit 29 Jahren als Kleinkinderzieherin tätig ist. Denn die öffentlichen Kindergärten betreuten Kinder damals erst ab drei Jahren und im Bezirk Völkermarkt gab es zu diesem Zeitpunkt offiziell nur zwei Tagesmütter. Durch die schwierige Lage der Mütter motiviert, ergriff Barbara Fradl die Initiative und gründete die „Kindergruppe Wiff-Zack“ für Ein- bis Dreijährige. „Zuerst wechselten sich die Mütter noch bei der Betreuung der Kinder in einem Raum in der genannten Beratungsstelle ab“, berichtet sie weiter.

Kindertagesstätte Die Kindertagesstätte „Kindergruppe Wiff-Zack“ in der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Straße 4/3 in Völkermarkt hat von 6.30 bis 17 Uhr geöffnet. Derzeit werden 45 Ein- bis Dreijährige von neun Kleinkinderzieherinnen in drei Gruppen betreut.

Petra Mörth Redakteurin Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Petra Mörth

Im August 1989 lief dann der Kindergruppenbetrieb im „Peteln Haus“ in der Klagenfurter Straße mit vier Halbtagskindern an. Nach der Gründung des gleichnamigen Trägervereines der heutigen Kindertagesstätte im Jänner 1990 wurden dann bereits elf Kinder von geschultem Personal betreut. „Im Juni 1992 übersiedelte die Kindergruppe in die Hauptschule, wo wir bis heute unseren Standort haben. Ab diesem Datum führten wir zwei Gruppen. Im Dezember 1998 wurde dann die dritte Gruppe eröffnet.“