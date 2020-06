Facebook

Ein 50-jähriger Mann aus Graz-Umgebung versuchte am Mittwoch den Schlossberg-Klettersteig in der Gemeinde Griffen zu durchsteigen. Im Bereich der durchwegs überhängenden Schlüsselstelle (Schwierigkeit E) versuchte er auf Grund von Erschöpfung zu seinem bereits eingehängten Klettersteigset zusätzlich eine kurze Bandschlinge einzuhängen, um sich ausruhen zu können. Dabei verließ ihn jedoch die Kraft und er stürzte in das Klettersteigset. Durch diesen Sturz wurde er nicht verletzt, jedoch konnte er sich aus eigener Kraft nicht mehr hochziehen und setzte via Mobiltelefon einen Notruf ab. Der Erschöpfte wurde durch vier Mann der alarmierten Bergrettung Bad Eisenkappel und einen Alpinpolizisten aus der Wand abgeseilt.