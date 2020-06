Die Lehre meistern und sich in schwierigen Zeiten freiwillig für Menschen in Not stark machen - Christian Puschl, Metalltechnik-Lehrling der Wild GmbH, zeigt wie man beides unter einen Hut bringt.

Christian Puschl mit Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Gerhard Koller © WILD

Wie sehr Organisationen wie das Rote Kreuz auf Zeitspenden in Form freiwilliger Mitarbeit angewiesen sind, haben die letzten Wochen deutlich gemacht. Viele junge Menschen haben in dieser Zeit bewiesen, dass sie zur Stelle sind, wenn Not am Mann ist.