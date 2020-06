Facebook

C 11 flog das Kleinkind ins LKH Graz © Juergen Fuchs

Am Sonntag gegen 14:30 Uhr füllte ein minderjähriges Mädchen aus dem Bezirk Völkermarkt in der Küche des elterlichen Wohnhauses heißes Wasser in eine Tasse. In einem unbeobachteten Moment griff sein eineinhalb Jahre alter Bruder zur Tasse. Diese kippte um und das Heißwasser übergoss sich über das Kleinkind.