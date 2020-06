In der Nacht auf Sonntag brach in St. Stefan bei Globasnitz ein Brand aus. Das Feuer griff schnell auf ein Nebengebäude über. Sechs Feuerwehren standen im Einsatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/BI Sandro Turk

Frühes Aufstehen hieß es für einige Väter am sonntäglichen Vatertag. Gegen 1.30 Uhr in der Früh schlugen zwei zufällig vorbeifahrende Soldaten des Bundesheeres Alarm, da ein Feuer bei einem Holzblockhaus - es handelte sich um ein leerstehendes Wohnhaus - in St. Stefan in der Gemeinde Globasnitz ausbrach. Sechs Feuerwehren wurden alarmiert.