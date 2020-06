Facebook

Der Slowene war mittelgradig alkoholisiert, der Lenker aus St. Kanzian leicht © KLZ/Hoffmann

Zwei Pkw-Lenker wurden am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Bleiburg verletzt. Es war gegen 18.30 Uhr, als ein 30-jähriger Mann aus St. Kanzian am Klopeinersee mit seinem Wagen auf der Bleiburger Bundesstraße (B 81) in Richtung Lavamünd unterwegs war. In Wiederndorf fuhr ihm ein Pkw, der von einem 31-jährigen Slowenen gelenkt wurde, mit überhöhter Geschwindigkeit hinten auf.