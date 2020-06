Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Daniela Grössing

Die Familie Krispel lädt in diesem Jahr wieder zu Flohmärkten in ihrem Kabonhof. „Nachdem im Vorjahr das Interesse etwas abgeflacht ist, planen wir in diesem Jahr nur zwei Flohmärkte. Die sollen dafür aber sehr groß werden“, kündigt Alina Krispel an. Ausstellern und Besuchern stehen im Kabonhof in Dürrenmoos – gegenüber der Firma Sky Plastic an der Autobahnabfahrt Völkermarkt Ost – rund 10.000 Quadratmeter im Freien und 2000 Quadratmeter überdachte Fläche in einer Halle zur Verfügung. Der erste Flohmarkt findet am 4. Juli zwischen 7 und 14 Uhr statt. Aussteller können sich bereits unter 0650/501 58 32 anmelden.