Alexandra Uitz mit ihren Ziegen © Privat

Martin und Alexandra Uitz aus Gablern starteten auf ihrem Jauntaler Ziegenhof mit der Herstellung von Ziegenprodukten. Im Jänner hat die Familie zwei Ziegen für den Eigenbedarf von Milch und Käse gekauft. „Wir waren von der hohen Intelligenz der Ziegen und der Bekömmlichkeit der Milch so fasziniert, dass wir beschlossen wieder in die Landwirtschaft einzusteigen“, so der Fachlehrer der LFS Goldbrunnhof. Nach und nach entstand ein Ziegenbetrieb. „Weil Verkostungen bei unseren Freunden sehr gut ausgefallen sind, starten wir nun mit dem Verkauf“, so Alexandra Uitz.