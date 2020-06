Facebook

Jennifer Apsner hat das „Jennys“ in St. Kanzian eröffnet © Alexander Jegart

Seit 1. Juni gibt es ein neues Lokal in St. Kanzian: Jennifer Apsner machte sich selbstständig und eröffnete das „Jennys“ in der Klopeiner Straße 2 in St. Kanzian, neben der Kanzianus-Apotheke. Die selbstständige Jungunternehmerin, die in St. Kanzian lebt, bietet ein reiches Angebot an Frühstück und Mehlspeisen, sowie Softeis an. Besonders stolz ist sie über ihre Tees und Kaffees, die sie vom Bio-Händler „Sonnentor“ bezieht. Aber auch das passende Getränk für das gesellige Beisammensein nach der Arbeit steht bei „Jennys“ auf der Karte. Apsners Wunschtraum war es schon immer, sich selbstständig zu machen. Die nötige Erfahrung für die Gastronomie bekam sie unter anderem von ihren Eltern, die zuvor den „Jagerwirt“ in Völkermarkt führten, in dem sie auch tätig war. Sie hofft nun, dass trotz Corona-Krise, viele Urlauber und Einheimische an den Klopeiner See kommen werden.