Nina Asprian folgt Kerstin Dohr nach (von links) © KK/Privat

Mit 1. Juni wechselte Kerstin Dohr (34), die seit Oktober 2018 die SPÖ-Bezirksbüros in Wolfsberg und Völkermarkt geleitet hat, als Organisationsreferentin der SPÖ Kärnten nach Klagenfurt. Nina Asprian (42), die zuletzt als Fachsozialbetreuerin bei „pro mente“ in Reichenfels tätig war, ist ihre Nachfolgerin. Asprian, ebenso wie Dohr seit 2015 SPÖ-Gemeinderätin in Wolfsberg, freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit den sozialdemokratischen Bürgermeistern beider Bezirke. Dohrs erste große Bewährungsprobe im neuen Job wird die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 28. Februar 2021.