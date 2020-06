Facebook

Hans Gerhard Kalian vor seinen Arbeiten in Tainach © KK/Privat

Im Bildungshaus Sodalitas in Tainach zeigt der Maler Hans Gerhard Kalian noch bis 27. Juli unter dem Motto „kreuztragen“ seine Werke. Der Künstler beschäftigt sich mit den verschiedenen Aspekten von Unterdrückung, Armut, Krankheit, Ausbeutung und Verfolgung. Kalian, der auch Fastentücher in Kappel an der Drau,

St. Johann und Suetschach gestaltete, beschäftigt sich bereits lange mit diesem Thema. Er will auf die Schicksale von Menschen hinweisen, die ein Kreuz zu tragen haben und „ daran zerbrachen und zerbrechen und oftmals ihr Leben lassen mussten und immer noch lassen müssen“, wie er sagt.