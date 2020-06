Facebook

Hier sollte ein Kreisverkehr entstehen © Daniela Grössing

Die Kosten für den auf der Seeberg-Bundesstraße in Kohldorf im Bereich des ARBÖ-Prüfzentrums geplanten Kreisverkehr werden sich für die Gemeinde von 0,9 auf voraussichtlich 1,05 Millionen Euro erhöhen. Aus allen Gemeinderatsfraktionen kam im jüngsten Gemeinderat Kritik an der Vorgehensweise des Landesstraßenreferates auf, das der Kommune im Zuge der Umsetzung des Kreisverkehrs auch neue Zufahrtslösungen in Richtung St. Marxen und Kohldorf abverlangt. „Vielleicht wäre anstelle des Kreisverkehrs auch eine Ampelregelung anzudenken“, sagte nicht nur Gemeindevorstand Stefan Kramer (Team Kramer) in der Sitzung. Neben zahlreichen anderen Umwidmungspunkten segnete der Rat den geplanten Neubau der „Hofer-Filiale“ ab.