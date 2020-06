Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf den Erdbeerfeldern locken die köstlichen Früchtchen © APA/CHRISTIAN GMASZ

Sie sind klein, rot und schmecken herrlich: Erdbeeren. Die Familie Weber hat ihre Unterkärntner Erdbeerfelder in Wolfsberg, St. Andrä und Völkermarkt täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. „Aufgrund der Nachfrage und niedrigen Temperaturen mussten wir einige Felder zum Nachreifen schließen, etwa jene in St. Kanzian und Kühnsdorf“, sagt Johanna Weber. Dazu kam am Freitag der Regen, doch seit Samstag sind die Felder geöffnet.

In der Erdbeeranlage der Familie Holzer in St. Andrä wurde – mit Ausnahme des verregneten Freitag – auch schon fleißig gepflückt. „Das Erdbeerfeld in St. Paul mussten wir aufgrund der niedrigen Temperaturen vorübergehend schließen, damit alles nachreifen kann“, sagt Margit Holzer. Alle Felder – auch jene in Lavamünd und in Mittlern – sind seit Samstag von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Unbehandelte Erdbeeren gibt es beim Spargelhof Sternath in St. Stefan zu kaufen. „Ab Anfang nächster Woche kann man die Früchte selbst pflücken“, heißt es. Der Hofladen ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.