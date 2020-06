Facebook

Ein Paradies für gefiederte Freunde: die Brenndorfer Bucht. Hier haben sich zahlreiche Arten fix angesiedelt oder sie nutzen die Bucht als Durchzugsgebiet © Greiner

Einen neuen Teilnehmerrekord brachte das Birdrace, das die Vogelschutzorganisation BirdLife heuer Anfang Mai in Österreich zum 17. Mal durchführte. Insgesamt machten 620 Vogelfreunde – doppelt so viele wie im Vorjahr – in 340 Teams mit und zählten zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 234 Vogelarten. In Kärnten waren 15 Teams unterwegs. Die Ornithologen Werner Petutschnig und Peter Rass trafen sich in der Brenndorfer Bucht am Völkermarkter Stausee – und das ganz zufällig.

„Da die Teams wegen der Corona-Vorgaben heuer extrem klein gehalten wurden und es erstmals erlaubt war, als Einzelperson teilzunehmen, war ich so gegen fünf Uhr Früh in der Brenndorfer Bucht unterwegs. Auf einmal stand Peter Rass vor mir und meinte, wir könnten ja gemeinsam losziehen. Im Spaß habe ich gesagt, dass ich das nur mit ihm mache, wenn er mir gleich einen ganz besonderen Vogel zeigen kann. In diesem Moment ist eine Bekassine aufgeflogen“, erzählt Petutschnig lachend.

Die beiden Vogelkundler verbrachten also die kommenden Stunden als Zweier-Team mit dem Erfassen der Arten zwischen Brenndorf und St. Marxen und richteten das Spektiv darüber hinaus in Richtung Neudenstein am anderen Ufer. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 92 Vogelarten wurden gezählt. Und weil Birdrace einen Wettbewerb darstellt, landeten Petutschnig und Rass bei der österreichweiten Wertung auf dem dritten Platz.