Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Benjamin Joeres bietet Luftaufnahmen an © Privat

Der 34-jährige Ebersdorfer Benjamin Joeres hat das Unternehmen „Colibri Solutions“ gegründet. Joeres ist zertifizierter Drohnenpilot und war zuvor bereits in diesem Bereich tätig. Nun hat er sich selbstständig gemacht. „Drohnen eilt oft ein schlechter Ruf voraus, zu Unrecht. Sie ermöglichen es Arbeitsprozesse in kurzer Zeit mit weniger Aufwand durchzuführen. Zudem ist es umweltschonend und weniger gefährlich für Arbeiter, etwa bei Inspektionen von Stromleitungen oder Windrädern in luftiger Höhe“, so Joeres.