Der Hofer in der Bleiburger Straße in Eberndorf soll abgetragen und komplett neu gebaut werden. Die Verkaufsläche soll von 600 Quadratmeter auf 1000 Quadratmeter vergrößert werden.

© Helmuth Weichselbraun

Die in die Jahre gekommene Hofer-Filiale in der Bleiburger Straße in der Marktgemeinde Eberndorf soll komplett abgetragen und neu errichtet werden. Die derzeitige Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern soll im Zuge der Arbeiten auf 1000 Quadratmeter vergrößert werden. Die Eberndorfer Gemeinderäte werden über die dadurch notwendig gewordene Umwidmung des größeren Grundstückes im Gemeinderat am Donnerstag abstimmen. Durch die Schließung des Kaufhauses Morocutti stünden noch genügend freie Flächen für eine EKZ 1-Widmung zur Verfügung - also jene Widmung, die man für Lebensmittelgeschäfte benötigt.