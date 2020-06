Facebook

Josef Kopeinig, Obmann der slowenischen Priestergemeinschaft Sodalitas, ist in Sorge © Gotthardt/Nedelja/KK

Heiß her geht es um die Posojilnica Bank, die – wie berichtet – an eine britische Gesellschaft verkauft werden soll. Die Weichen, um aus der Bank eine Aktiengesellschaft zu machen, wurden bereits gestellt. Diese Entwicklungen sieht die slowenische Priestergemeinschaft Sodalitas mit Sorge. „Als slowenische Priestergemeinschaft Sodalitas, deren einzelne Mitglieder im vorigen Jahrhundert sehr oft Haupt- oder Mitinitiatoren bei der Gründung der slowenischen Genossenschaften und der Dahrlehenskassen waren, sind wir betroffen, wenn die Posojilnica Bank an ausländische Adressen veräußert würde. Den Gründern war der soziale und ethische Auftrag, den Menschen in der Region zu helfen, sehr wichtig“, so Obmann Josef Kopeinig.