Gerlinde Glawischnig (51) vom Adeg Kaufhaus in Neuhaus belieferte in der Corona-Krise ihre älteren Kunden kostenlos.

Viele Neuhauser blieben während der schlimmsten Corona-Phase zu Hause, Gerlinde Glawischnig hat sie mit Lebensmitteln versorgt © Tamina Katz

Gerlinde Glawischnig (51) ist mit ihrem Adeg Kaufhaus die einzige Nahversorgerin in der Gemeinde Neuhaus/Suha. Ihr gratis Lieferservice war in der Corona-Krise sehr begehrt. „Wir haben die Menschen in den entlegensten Bergregionen ehrenamtlich versorgt“, sagt Gerlinde Glawischnig, die das Adeg-Geschäft im Jahr 2004 von ihren Eltern Gerlinde und Franz Schuler übernommen hat. Dabei habe die ganze Familie sowie die Angestellte Claudia Kueschnig mitgeholfen, die Menschen rund um die Uhr und auch an Feiertagen zu versorgen. „Viele ältere und einsame Menschen waren auf sich gestellt und waren für die Lieferungen und viele aufmunternde Gespräche dankbar. Es war einfach meine Pflicht, die Leute gut zu versorgen“, berichtet die Geschäftsinhaberin.