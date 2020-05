Am 2. Juni geht die Völkermarkter Geld-zurück-Aktion los. Wer in der Stadt Völkermarkt Einkäufe tätigt, kann Rechnung hochladen - bis Fördervolumen von 15.000 Euro ausgeschöpft ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© HUBERT BUDAI

Auf der Homepage der Stadt Völkermarkt www.voelkermarkt.gv.at können ab 2. Juni Rechnungen von Einkäufen, die ab 2. Juni in der Stadt Völkermarkt, getätigt wurden hochgestellt werden. 15 Prozent des Einkaufs, maximal 30 Euro, gibt es zurück. Die Aktion endet, sobald das Fördervolumen von 15.000 Euro erreicht ist. Entscheidend ist der Einreichungs-Zeitpunkt,also "first come, first served". "Nur so kann gewährleistet werden, dass in den Völkermarkter Betrieben jetzt einkaufen. Ein Gutschein kann auch zu Weihnachten eingelöst werden", sagt Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ).