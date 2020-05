Altbauer Franz Plimon vulgo Resch aus Pudlach ist am 25. Mai im 95. Lebensjahr verstorben. Er war von 1973 bis 1976 Vizebürgermeister in Neuhaus und Gründungsmitglied der Schlosskapelle Neuhaus.

Franz Plimon ist verstorben © Privat

Altbauer Franz Plimon vulgo Resch aus Pudlach ist am 25. Mai im nach langer schwerer Krankheit im 95. Lebensjahr verstorben. Er war von 1973 bis 1976 Vizebürgermeister in der Gemeinde Neuhaus und bis 1985 Gemeinderat. Plimon war über Jahrzehnte erfolgreich in der Land- und Forstwirtschaft tätig. 1955 heiratete er die Pudlacher Bauerntochter Apollonia Kuschnig. Er war außerdem Gründungsmitglied der Schlosskapelle Neuhaus und einige Jahre als Neuhauser Bauernbundobmann aktiv. Sohn Josef Plimon war langjähriger Amtsleiter in der Gemeinde Neuhaus.