Bäckerei Haimburger bezieht ehemalige Räumlichkeiten der Bäckerei Srebre am Klopeiner See. Eröffnung am Mittwoch. Das ist der vierte Standort für die Unterkärntner Bäckerei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Haimburger eröffnet am Mittwoch am Klopeiner See eine weitere Filiale © Martin Jegart

Ihren bereits vierten Standort öffnet die Unterkärntner Bäckerei Haimburger am kommenden Mittwoch an der Adresse Ostuferstraße 9 in Unterburg am Klopeiner See. Bis Mitte September wird das mit ihrem Stammbetrieb seit 1928 in St. Michael ob Bleiburg ansässige Unternehmen dort täglich von 6 bis 11 Uhr ihre Back- und Konditorwaren anbieten. „Darüber hinaus können die Kunden bei uns alles rund um den Frühstückstisch einkaufen“, sagt Firmenchef Franz Haimburger, der mitunter Marmeladen regionaler Direktvermarkter, sämtliche Milchprodukte und weitere Spezialitäten in seinen Regalen haben wird.