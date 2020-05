Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Betreiberin Suzana Lazič musste Eröffnung verschieben © KK/Privat

Am Hauptplatz 19 in Griffen eröffnete „Susie Nails & Beauty world“. „Am 13. März wäre die Eröffnungsfeier meines Salons geplant gewesen, die aufgrund der aktuellen Situation verschoben wurde“, sagt Betreiberin

Suzana Lazič (28), die sich mit dem Nagelstudio einen Traum erfüllt: „Als Kind habe ich hartnäckig an den Fingernägeln geknabbert und hatte immer unansehnliche Nägel. Schon damals ist in mir der Wunsch gereift, schöne, lange Nägel zu haben. Mein Beruf macht mir große Freude.“

Angeboten werden Nagelverlängerung mit Schablone, Auffüllen oder Naturnagel-Verstärkung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,

8 bis 18 Uhr. Telefon 0664/131 34 91.