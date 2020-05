Ab 22. Mai hat die unterhaltsame Tierwelt K.N.U.T. in der Ruppgegend in Völkermarkt wieder geöffnet. Es wird um Voranmeldung gebeten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karin Höfler-Wagner hat ein großes Herz für Tiere © Daniela Grössing

Pferde, Hunde, Kaninchen, Ziegen und auch Schweine sind am Hof der Tierwelt K.N.U.T. in der Ruppgegend in Völkermarkt zu finden. K.n.u.t. steht für „Karins neue, unterhaltsame Tierwelt“ und wurde von Karin Höfler-Wagner ins Leben gerufen. Sie besucht mit ihren Tieren Altersheime und Krankenhäuser und bringt den Menschen Abwechslung und Freude. Rund 100 Tiere, von Pony über Hühner bis hin zum Schaf, sind auf ihrem Hof untergebracht. Die meisten Tiere, die am Hof leben, wurden gerettet.