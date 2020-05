Barocker Brauch Am Lisnaberg wird die Tradition des "Christus-Aufziehens" zelebriert

Nur in der Wallfahrtskirche auf dem Lisnaberg wird im Bezirk Völkermarkt der Brauch des „Christus-Aufziehens“ zelebriert. Auch in diesem Jahr findet dieses Ereignis statt, am 21. Mai um 15 Uhr.

Ein seltener barocker Brauch am Lisnaberg © Hubert Budai

"Der Himmel öffnet sich, auch in Corona-Zeiten. Das erhebende Schauspiel der Himmelfahrt des Herrn am Lisnaberg bei Ruden findet auch heuer statt", sagt der zuständige Pfarrer Josef Valeško. Einzigartig im Bezirk ist der alte barocke Brauch des "Christus-Aufziehens" in der Pfarre am Lisnaberg (Gemeinde Ruden). Dieses Ereignis findet am 21. Mai zu Christi Himmelfahrt im Rahmen des Gottesdienstes um 15 Uhr statt.