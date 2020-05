Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ging, wie Hunderte weitere Feuerwehrleute in Leppen, an seine Grenzen: Konrad Szabo © Zdravko Haderlap

Beim großflächigen Waldbrand in Leppen bei Bad Eisenkappel/Železna Kapla standen Hunderte Feuerwehrleute über eine Woche im Einsatz. Am Sonntag konnte schließlich „Brand aus“ verkündet werden. Ortsfeuerwehrkommandant Konrad Szabo (39) aus Bad Eisenkappel war einer jener, die in dieser Zeit an ihre körperlichen Grenzen bei den Löscharbeiten im steilen Gelände gingen. Mit Hacken und Schaufeln wurden tagelang aufkeimende Glutnester bekämpft. „Ich möchte mich bei allen Einsatzkräften und der Bevölkerung für ihre Unterstützung danken“, sagt der ledige Militärbeamte.