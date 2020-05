Markus Jernej ist im 73. Lebensjahr verstorben. Er war Provisor in Tainach und St. Michael über Pischeldorf. Seit seiner Pensionierung wirkte er als Seelsorger in Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Montage/Pressestelle Eggenberger

Markus Jernej, ehemaliger langjähriger Provisor von Tainach/Tinje und St. Michael über Pischeldorf, ist am vergangenen Sonntag, dem 17. Mai, im 73. Lebensjahr in Graz, wo er seit seiner Pensionierung im Dezember 2017 lebte, verstorben. Der Leichnam des Verstorbenen wird auf dessen persönlichen Wunsch dem Institut für Anatomie der Universität Graz zur Verfügung gestellt. Die sterblichen Überreste werden zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Friedhof des Instituts in Tobelbad bei Graz beigesetzt. Diözesanbischof Josef Marketz wird das Requiem für den Verstorbenen am kommenden Samstag, dem 23. Mai, um 10.30 Uhr in der alten Pfarrkirche in St.Veit im Jauntal/Št. Vid v Podjuni feiern.