Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© HUBERT BUDAI

An Maßnahmen wie man die Völkermarkter Wirtschaft in dieser schweren Zeit ankurbeln kann, wird gerade gearbeitet. Die FPÖ schlug beispielsweise vor, den Gemeindebürgern 10 Euro als Gutschein zukommen zu lassen. Bei mehr als 4000 Haushalten rechnen diese mit Ausgaben in der Höhe von 45.000 Euro. Das Geld solle zum Großteil durch den Entfall des Stadtfestes, dafür waren 30.000 Euro vorgesehen, finanziert werden. Der Gutschein könnte dann bis Ende des Jahres in den Geschäften der Gemeinde Völkermarkt (ausgenommen Lebensmittelhandel) eingelöst werden - so die Idee. Die Stadträte Hans Steinacher und Gerald Grebenjak möchten einen diesbezüglichen Antrag im nächsten Gemeinderat stellen, teilten sie via Pressemitteilung mit.