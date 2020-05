Facebook

Am Hauptplatz 19 in Griffen eröffnete der Salon „Susie nails & beauty world“. „Am 13.3.2020 wäre die Eröffnungsfeier meines Salons geplant gewesen, die aber aufgrund der aktuellen Situation verschoben wurde“, informiert Suzana Lazić, die sich mit dem Unternehmen ein Traum erfüllt hat. „Da ich als Kind hartnäckig an den Fingernägeln geknabbert habe und diese daher eher unansehnlich waren, ist in mir der intensive Wunsch gereift schöne, lange und ordentliche Nägel zu haben“, erzählt die 28-jährige. Aus dieser Leidenschaft entwuchs der Wunsch einen Beruf zu machen.