Völkermarkt Mit gestohlenem Geld Handy und Haushaltsgerät gekauft

Eine Völkermarkterin steht im Verdacht, am Mittwoch einer Frau die Brieftasche gestohlen zu haben. Mit dem Geld, das sie vom Konto des Opfers abhob, ging sie auf Shopping-Tour.

Sujetbild © photo 5000 - Fotolia

Eine Völkermarkterin (56) soll am Mittwoch laut Polizei einer 51-Jährigen die Brieftasche aus der Gesäßtasche gezogen haben. Nach der Tat entnahm die Frau das Bargeld und die Bankomatkarte. Mit der Bankomatkarte behob sie Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro und kaufte sich ein Handy und ein Haushaltsgerät. Die Brieftasche entsorgte sie in einer Mülltonne.