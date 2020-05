Thomas Malle ist seit seinem 15. Lebensjahr Feuerwehrmann. Vier Tage stand er in Leppen im Einsatz.

Thomas Malle (26) aus Bad Eisenkappel wurde Feuerwehrmann, um den Menschen zu helfen © Zdravko Haderlap

Thomas Malle (26) aus Bad Eisenkappel steht stellvertretend für die über 900 Einsatzkräfte, die den großflächigen Waldbrand in Leppen bei Bad Eisenkappel bekämpft haben. Von der Alarmierung an, am 9. Mai um 16.11 Uhr, stand der Brandmeister, mit nur fünf Stunden Schlaf dazwischen, vier Tage unentwegt im Einsatz. „Immer, wenn die Sirene losgeht, steigt mein Adrenalinspiegel und der Körper schaltet automatisch auf Einsatzmodus um“, erzählt er begeisternd während des Einsatzes, trotz etwas müden Augenaufschlag.