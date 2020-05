Facebook

Dieter Schmidt geht in Pension, seine Nachfolge übernimmt Kevin Hanschitz © Montage/Privat

„Die Nähe zu den Patienten ist mir sehr wichtig, mir gefällt das breite Spektrum, das die Allgemeinmedizin mit sich bringt“, sagt Kevin Valentin Hanschitz (31) aus Völkermarkt. Der Arzt übernimmt mit 1. Juli die Ordination und Kassenstelle des beliebten Mediziners Dieter Michael Schmidt in Eberndorf. Schmidt geht mit Ende Juni in Pension, er war 35 Jahre lang Hausarzt in Eberndorf. „Es wird immer schwieriger Landärzte zu finden und ich hatte das große Glück einen engagierten und tüchtigen Nachfolger zu finden“, sagt Schmidt. Um den Übergang zu erleichtern, ist Hanschitz bereits seit Sommer 2019 in der Ordination tätig.