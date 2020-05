Facebook

© Markus Traussnig

Am heutigen 15. Mai eröffnen nicht nur wieder die Gasthäuser und Cafés in der Region, auch der Vogelpark am Turnersee freut sich auf die ersten Besucher in dieser Saison. Die Corona-Pandemie hat den Saisonstart um einen guten Monat nach hinten verschoben. Geführt wird der Vogelpark in St. Primus von Emanuel Zupanc. 20.000 Quadratmeter groß ist der Vogelpark. Mehr als 300 verschiedene heimische und exotische Vogelarten sind dort zu Hause. Auch ein Streichelzoo und eine Reptilienausstellung werden angeboten. "Viel Bewegungsraum für die Kleinen bietet unser Kinderspielplatz. Für die Großen sorgen zahlreiche Sitzmöglichkeiten für einen Blick in die Natur und ins Grüne", sagt Zupanc.