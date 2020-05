Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Völkermarkter McDonald's eröffnet morgen wieder © Privat

Am 20. April hat sich McDonald’s mit McDrive und McDelivery an ausgewählten Standorten in Österreich zurückgemeldet. In Kärnten mit fünf Standorten. Burger, Pommes & Co. können seitdem im McDrive in Klagenfurt (Völkermarkter Straße und Rosentaler Straße/Südring), in Wolfsberg, St. Veit und in der Maria-Gailer-Straße in Villach abgeholt werden. Lange Warteschlangen waren tagelang die Folge.