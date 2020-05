21 Volksschulen, fünf NMS und die Unterstufe des Alpen-Adria-Gymnasiums starten am Montag ihren „Schichtbetrieb“. Wie das genau funktioniert? Wir waren vorab in den Schulen.

Unterricht mit Masken und Schutzschild an der VS Globasnitz © Tamina Katz

Mehr als 3000 Pflichtschüler gibt es im Bezirk Völkermarkt. Viele von ihnen treten am Montag wieder den Weg in ihre Schule an. Volks- und Neue Mittelschulen sowie die Unterstufe des Alpen-Adria-Gymnasiums öffnen wieder für alle Schüler – allerdings im Schichtbetrieb. Die Maturanten sind bereits mit 4. Mai in ihre Schulen zurückgekehrt, die restlichen, älteren Schüler folgen im Juni.