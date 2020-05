Erstmals kommt es heute, nachdem Samstag ein Waldbrand ausgebrochen ist, zu einer Verschnaufpause in Leppen in Bad Eisenkappel. Nur mehr vereinzelt stehen Feuerwehrleute im Einsatz. Militär ist abgezogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nur mehr wenige Feuerwehrmänner sind vor Ort © Zdravko Haderlap