Franz, Silvia und Nadine Klemen von „Franko’s Bakery“ in Griffen, die als einzige Bäckerei in der Region Edelmetall beim internationalen Bewerb holte © Josef Emhofer

Groß ist die Freude bei „Franko’s Bakery“ in Griffen: Bäckermeister Franz Klemen erhielt für seinen „Kärntner Premiumreindling“ eine Gold-Auszeichnung und für sein Malzbrot wurde er mit Silber belohnt. Klemen nahm heuer erstmals am internationalen Brotwettbewerb in Linz teil, der von der Bundesinnung für Lebensmittelgewerbe und der Lebensmittelakademie veranstaltet wurde.