Mehrere Hektar in Flammen Waldbrand in Eisenkappel: Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht

Am späten Samstagnachmittag ist in Leppen bei Bad Eisenkappel ein Feuer in einem Waldstück ausgebrochen. Das Feuer hat sich rasch auf mehrere Hektar ausgebreitet. Zwei Hubschrauber und 22 Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt.