Laut erster Informationen steht ein Waldstück im Gemeindegebiet von Eisenkappel-Vellach in Brand. Das Feuer hat sich inzwischen auf rund zwei Hektar ausgebreitet. Mehrere Hubschrauber helfen bei den Löscharbeiten.

© FF St. Margareten im Rosental

Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ist in einem Waldstück in Leppen im Gemeindegebiet von Eisenkappel-Vellach aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Anfangs waren laut Polizei rund 300 Quadratmeter betroffen, der Brand breitete sich aber rasch aus. Inzwischen steht eine Fläche von rund zwei Hektar in Flammen.