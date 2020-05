Im Zuge eines Neubaus in Globasnitz entdeckten Mitglieder des Geschichtsvereins einen Fund: ein ganzes Skelett eines Kalbes aus der Römerzeit. Nach der Restaurierung soll es im Pilgermuseum einen Platz finden.

Bei der Freilegung des Fundes in Globasnitz © FRANZ GLASER

Anlässlich eines Neubaus in Globasnitz wurde ein ganzes Skelett eines Kalbes aus der Römerzeit (1. bis 4. Jahrhundert) entdeckt. Dieser einmalige Fund in Österreich wurde von drei Mitgliedern des Geschichtsvereines Hemmaberg-Juenna in dreitägiger Arbeit freigelegt und geborgen.