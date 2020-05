Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Sandra Toplitsch führt nun die Gastronomie beim Sonnencamp am Gösselsdorfer See.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sandra Toplitsch mit dem Camper-Ehepaar Bruno und Judith Puska aus Klagenfurt © Martin Jegart

Während Urlauber Campingplätze in Österreich wegen des Coronavirus nicht vor dem 29. Mai ansteuern dürfen, sind diese – wie das Sonnencamp am Gösselsdorfer See – für Dauercamper seit Monatsbeginn geöffnet. „Ich schätze, dass sich im Sonnencamp bereits 50 Dauercamper aufhalten, die meisten aus der Steiermark“, sagt Sandra Toplitsch, seit heuer neue Pächterin der Gastronomie vor Ort.