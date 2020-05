Facebook

Neue Allgemeinmedizinerin in Eisenkappel-Vellach (Symbolfoto) © rogerphoto/stock.adobe.com

Mit 1. Juli wird Elisabeth Martinz eine Kassenarztstelle als Allgemeinmedizinerin in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach übernehmen. Das bestätigt die Ärztekammer Kärnten. Sie ist derzeit im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit tätig. Martinz wird ihre Praxis in den Ordinationsräumlichkeiten der alten Volksschule, in der ehemaligen Ordination von Barbara Pek, eröffnen.