Hanna und Peter Schluet sind auf dem Weg der Besserung © Privat

Frau und Herr Schluet, Sie mussten vier beziehungsweise fünf Wochen im Klinikum Klagenfurt wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Hanna Schluet: Diese Infektion hat den ganzen Körper seine Grenzen aufgezeigt. Im Laufe meines Lebens habe ich schon viele Spitalaufenthalte im In- und Ausland hinter mich gebracht, aber was ich während meiner Covid-19-Erkrankung im Klinikum Klagenfurt erfahren habe, werde ich wohl lange nicht vergessen. Denn obwohl es für diese Krankheit kein Heilmittel gibt, hat sich das medizinische Personal wirklich aufopfernd um uns gekümmert. Täglich wurden wir von Neuem überprüft. Es wurden alle möglichen Tests durchgeführt. Das medizinische Personal war aufgrund der Hygienemaßnahmen so stark vermummt, dass man kaum erkannt hat, ob man mit einem Arzt oder einem Pfleger spricht. In all den Wochen hörten wir nur aufmunternde Worte. Man hat sich nicht nur physisch um uns gekümmert, sondern auch psychisch.

Peter Schluet: Trotz der hervorragenden Behandlung bin ich nach fünf Wochen im Krankenhaus aber wieder froh, zu Hause in Völkermarkt zu sein. Während der ganzen Zeit konnte ich meine Frau nicht sehen, weil wir in verschiedenen Stockwerken in einem streng isolierten Gebäude untergebracht waren.

Wann und wo haben Sie sich angesteckt?

Peter Schluet: Das ist uns bis heute ein Rätsel. Wir haben aufgepasst und sind nicht außer Haus gegangen. Wir waren auch nicht bei diesem Begräbnis in Völkermarkt, wo sich viele angesteckt haben. Ich hatte Ende März leichte Erkältungserscheinungen, leichten Husten, Niesen, Halsweh. Nichts, worüber ich mir Sorgen gemacht hätte, aber als ich einmal zur Toilette gegangen bin, bin ich plötzlich zusammengebrochen.

Hanna Schluet: Ich habe dann die Rettung gerufen. Man hat einen Abstrich gemacht, der positiv ausgefallen ist. Eine Woche später war auch ich infiziert. Da ich aufgrund einer Vorerkrankung nur mehr über 60 Prozent meiner Atemfähigkeit verfüge, hat es mich schwerer erwischt.