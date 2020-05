Dieser riesige Kapitalhecht wurde am Montag von Maximilian Marolt aus dem Klopeiner See geangelt. Nach dem Fotografieren durfte er wieder weiter schwimmen.

Maximilian Marolt mit seinem stolzen Fang © Leserreporter

Maximilian Marolt (22 Jahre), Bruder von Larissa hat am Montag, den 4. Mai, einen riesigen Hecht aus dem glasklaren Klopeiner See geangelt. Nicht einfach sei es gewesen, den Hecht per Angel aus dem See zu ziehen, wie Marolt der Kleinen Zeitung mitteilt.