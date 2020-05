Absage Acoustic Lakeside-Festival Raphael Pleschounig: "Wir sind natürlich enttäuscht"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Das „Acoustic Lakeside“-Festival ist nun abgesagt. Nach der Pause 2019 findet nun auch 2020 kein Festival statt ...

Raphael Pleschounig: Wir sind natürlich enttäuscht, da bereits viel Arbeit in die Organisation geflossen ist. Was uns das letzte Jahr aber gezeigt hat war, dass der Vereinsgeist auch ohne Acoustic Lakeside lebt. Das VOGAL ist vielmehr zu einer Lebenseinstellung als zu einem Festival geworden.



Warum war ein Verschieben nicht möglich?

Die Organisation ist zeitlich auf das Festivaldatum ausgerichtet. Bands sind beispielsweise natürlich nur für das geplante Wochenende verpflichtet worden. Eine Verschiebung würde bedeuten, dass wir wieder bei Null beginnen müssten. Darüber hinaus gibt es auch keine Sicherheit, wie sich die Gesetzeslage nach dem Sommer entwickeln wird.



Was passiert mit den bereits vorbestellten Tickets?

Gäste haben ihre Tickets reservieren können, mussten aber noch nicht bezahlen. Die Reservierung verfällt nun aufgrund der Absage und wir werden uns über den Sommer Zeit nehmen, um über 2021 nachzudenken.

Links zum Thema "Acoustic Lakeside"-Festival offiziell abgesagt