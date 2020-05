Facebook

Mehlspeise und Muttertagsjause gibt es im Restaurant Silvia am Klopeiner See © Restaurant Silvia

Muttertag. Der Tag, an dem Mütter traditionell zum Essen ausgeführt werden. Die Reservierungsbücher in Restaurants und Gaststätten waren Wochen vorher prall gefüllt; wer nicht vorbestellt hat, hatte an diesem Tag keine Chance auf Suppe, Braten und Muttertagstorte. Für die Gastronomie war es einer der stärksten im Jahr. Der Muttertag 2020 ist coronabedingt anders. Ganz anders. Umsatzrekorde sind nicht zu erwarten und dennoch haben viele Gastronomen in Südkärnten ihre Kreativität walten lassen und bieten Spezialitäten oder gar mehrgängige Menüs zum Abholen an – damit Mütter ihren Ehrentag nicht in der Küche vor dem Herd verbringen müssen. Einige Beispiele zum Appetitholen (Kein Anspruch auf Vollständigkeit):