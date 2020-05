Sonnegger See"Acoustic Lakeside"-Festival offiziell abgesagt

Facebook

© Markus Traussnig

Von 16. bis 19. Juli hätte heuer am Sonnegger See in der Gemeinde Sittersdorf das „Acoustic Lakeside“-Festival, das in den vergangenen Jahren mehr als 3000 Besucher jährlich angelockt hat, stattfinden sollen. Nun wurde aufgrund der Covid-19-Verordnungen der Bundesregierung das Festival offiziell abgesagt. Keine große Überraschung, nachdem Großveranstaltungen und Musikfestivals bis 31. August nicht stattfinden dürfen. Die Hoffnung, dass das Festival verschoben werden würde, war bei den treuen Fans, die binnen Sekunden, die ersten Tickets erworben haben, groß. Wie soll man aber ein Sommerfestival verschieben, bei dem Festivalbesucher und auch regelmäßig Musiker, sich mit einem Sprung in den beliebten Sonnegger See abkühlen?