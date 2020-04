Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Beharrungsbeschluss wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Völkermarkt mehrheitlich verabschiedet. Wirtschaftskammer und Unternehmer kritisieren.

Ende April fand der erste Völkermarkter Gemeindrat in der Corona-Krise statt © Markus Traussnig

Mit 23 (SPÖ, FPÖ) zu acht Gegenstimmen (ÖVP, Grüne) hat der Völkermarkter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über den Beharrungsbeschluss für die Kernzonen-Erweiterung gestimmt. Wobei von Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) angemerkt wird, dass "Beharrungsbeschluss" unglücklich formuliert sei. „Es ist im Prinzip ein Beschluss, um ein Rechtsmittel ergreifen zu können“, sagt er. Die ÖVP bezweifelt mittlerweile, ob mit der Kernzonen-Erweiterung und den möglichen Bau des Merkur-Marktes es zu einer wirtschaftlichen Verbesserung kommen würde. „Werden wirklich Arbeitsplätze geschaffen, oder kommt es nicht zu einer Verschiebung, weil durch einen neuen großen Markt mehr Konkurrenz auf die Betriebe in der Innenstadt zukommt?“, fragt sich Stadträtin Angelika Kuss-Bergner (ÖVP) in der Sitzung. Beim grundsätzliche Beschluss zur Kernzonen-Erweiterung im November 2019 stimmte die ÖVP aber mehrheitlich dafür.