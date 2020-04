Kleine Zeitung +

Regional kaufen "Es gibt einen starken Zuwachs bei den Kunden regionaler Produkte"

Hannes Tomic vom Biohof Tomic in Buchbrunn in der Gemeinde Eberndorf ist auch auf der Plattform "Regional kaufen" der Kleinen Zeitung präsent. Er bietet Mehle, Brot und Müsli an.